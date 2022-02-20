حريق يلتهم سوق “مدينة أبشة” والأسباب مجهولة

(Tchadinfos) :أنجمينا

مختصر – ملايين البضائع من الفرنكات الإفريقية تحترق لتصبح رمادا بالإتجاه “الشمالي الغربي” وجزء من الإتجاه “الشمالي الشرقي” بسوق مدينة “أبشة” حاضرة إقليم دار وداي.

البقوليات والمحاصيل الغذائية المتواجدة بالإتجاهات المذكورة دمرت بالكامل، وبراميل الزيوت المتواجدة في المخازن المطلة على مشارف السوق انفجرت أغلبها بالتمام.

وأسباب نشوب الحريق غامضة، بينما رجال الإطفاء لايزالون بالسوق يحاولون إطفاء ماتبقى من البضائع .

الجدير بالذكر: أن المنطقة الواقعة في “وسط السوق” مازالت سليمة ولا هنالك أي أضرار.

مراسلنا من “دار وداي”: إبراهيم حسن مهاجر