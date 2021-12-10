حرم رئيس المجلس العسكري الإنتقالي “دهباية عمر سني” تتفقد حالة اللاجئين القابعين بـ”غابات فرشا مليزي” بالعاصمة أنجمينا

زارت حرم رئيس المجلس العسكري الإنتقالي السيدة دهباية عمر لتتفقد الحالة المئساوية التي حلت بلاجئى الكاميرون اللذين تدفقو الي العاصمة إنجمينا للنفاد من الموت وفرو بسبب النزاعات الإثنية والقبلية التي دارت بالقرب من مدينة كسري الحدودية وشهدت المناطق الحدودية الكامرونية معارك قبلية ضارية راح ضحيتها العشرات وجاءت السيدة دهباية لتستمع الي معاناتهم عن قرب ومكثت هناك مطولاً وبعد تجولها داخل مركز تجمع اللاجئين بغابات ميليزي بالدائرة الأولى بالعاصمة إنجمينا تقول دهباية بعد رؤيتها المئساة التي عاشها اللاجئين إنها تعاطفت معهم بشدة وقالت يجب علي المواطنين تقديم يد العون لللاجئين وعند تجولها مكثت مع إمرأة أنجبت أمس في هذه الظروف الصعبة رغم برودة الطقس دون مئوى ولا مشرب بسبب النزاعات التي فككت النسيج الاجتماعي بدولة الكامرون الجارة الغربية لتشاد .

تقرير أبوبكر إمام مؤمن