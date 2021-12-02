حادثة إطلاق نار أخرى، أمام منزل إحدى القادة العسكريين في تشاد

(Tchadinfos):أنجمينا

حادثة أخرى في قلب العاصمة أنجمينا، أمام منزل قائد المنطقة رقم “9” الجنرال “محمد حمودة البشير” الكائن بحارة أنجاري في الدائرة الثامنة من العاصمة أنجمينا.

وتعود الأحداث، بحسب تحقيقات فريق التحرير الخاص بـ”تشاد إنفو” بعد نزوله إلى موقع الحادثة، يفيدنا أحد الأقارب الذين يسكنون في بيت الجنرال، بأن هنالك عربة من نوع “تويوتا كورولا” ذات لون رمادي أو اللون البني الغامق، بأن السيارة جائت متوجهة من الجهة الشمالية للمنزل وإلى الجهة الجنوبية، وأمام المنزل قام أحد الركاب بسيارة المعتدين بإطلاق النار من نافذة السيارة تجاه الأشخاص الذين يجلسون أمام بوابة المنزل.

وبحسب أحد الأقارب، يفيدنا بأن الأشخاص الذين يجلسون أمام المنزل هم عددهم أربعة، منهم ثلاثة عساكر يعملون ضمن الفريق المكلف بحماية الجنرال، والرابع هو طالب ثانوية يسكن في المنزل.

وبعد الإعتداء المذكور، لقد أصيب أحدهم وإسمه “الخليل” بثلاثة طلقات في ساقيه، بينما زميله الأخر “بشارة العاز” أصيبة بطلقات في شتى أنحاء جسمه ومنها طلقة في الرأس وهي التي تسببت في وفاته.

……سنوافيكم بالمزيد لاحقاً

تقرير: محمد كبرو حسين