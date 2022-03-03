تم تحديد موعد الحوار المسبق مع الحركات السياسية-العسكرية بالدوحة في 13مارس

بعد التأجيل الثاني في 27 فبراير، تم تحديد موعد الحوار المسبق مع الحركات السياسة العسكرية في 13 من مارس الجاري، ولا يزال في الدوحة قطر 18 مارس 2022 هو التاريخ الجديد الذي تم اختياره للحوار المسبق مع المعارضة السياسية-العسكرية.

وجاء هذا الإعلان اليوم الخميس من خلال بيان صحفي صادر عن “اللجنة الفنية الخاصة المكلفة بالحوار مع السياسين-العسكرين” وقد تم تأجيل هذا الحوار المسبق إلى أجل غير مسمى لأسباب تنظيمية.

وفقًا لـ”اللجنة الفنية”، كل شيء جاهز هذه المرة. “بعد العديد من التبادلات مكنت المشاورات المثمرة السلطات القطرية والسلطات التشادية من الاتفاق على الأحكام والتنظيم اللوجستي الضروريين للتسيير السلس للحوار المسبق المخطط له في الدوحة.

وتم تقديم العديد من الحلول للمشاكل اللوجستية والتنسيقية بين السلطات التشادية وقطر”، وأضافت “اللجنة الفنية الخاصة” التي تشكر السلطات القطرية على تفهمها وجهودها لضمان رغبة أي تشادي في المشاركة في الحوار السياسي-العسكري قبل الحوار. “.