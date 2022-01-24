تعليم: إنشاء نظاماً جديداً لتجنب المشاجرات الطلابية

بعيد المشاجرات التي نشبت بين الطلاب الأسبوع الماضي تم إغلاق الثانوية لمدة اربعة ايام خلال ذلك أعيد فتح ابواب الثانوية بعد إجتماع عقده اليوم معلمو الثانوية لدحر هذه المشاجرات المتنامية فى المدارس بشكلٍ ملحوظ السبت 22 يناير.

وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة أصدرت قرارا

في 19 يناير، قرر طلاب المدرسة الثانوية أيضًا التظاهر بسبب الغياب المتكرر لمعلمي المدرسة ولهذا الدافع خرج الطلاب واقتحموا الطريق الرئيسي قاموا طلاب الجامعة بتحصين الطريق ومنع الطلاب من الذهاب إلى الحرم الجامعي كان هذا هو المشاجرة بين الطرفين. حطم الطلاب نوافذ حافلة طلابية رد الطلاب غاضبين.

لقد أحرقوا فصل دراسي في المدرسة الثانوية ونهبوا الإدارة بالإضافة إلى تمزيق سجلات امتحانات الطلاب منذ ذلك الحين تم تعليق الدراسة في كلا المؤسستين: مدرسة والية الثانوية وحرم توكرا.

وأشار مدير ثانوية واليا العلمية “بكبا دبغاروا “إلى لقاء بينه وبين رئيس الاتحاد الوطني للطلاب التشاديين. “لم يكن يقول أي شيء جيد.

لا يوجد شيء جوهري يمكن أن يساعدنا قال إننا نضع تحت تصرفهم الطلاب الذين كسروا زجاج الحافلة وفي مشاجرة بين طلاب الحرم الجامعي بتوكرا وطلاب ثانوية الواليا كان ذلك بسبب الإعتدائات المتكررة بين طرفى النزاع على صعيد الطلاب ، أعلن رئيس الجامعة أن هناك لقاء بين المكتب ومختلف عمداء حرم توكرا. وقد تم اتخاذ قرارات لتجنب حالات أخرى محتملة.

سيتم تشكيل لجنة توعية لتثقيف الطلاب بمجرد استئنافها يهدد رئيس الاتحاد “محمد صالح أحمد علي سيسي”، “إذا ضبطنا قريبًا طالبًا متلبسًا بجريمة إهانة لطالب، فسيتم استبعاده نهائيًا من الجامعة .

ستستأنف الدروس الأسبوع المقبل في كلا المؤسستين. في مدرسة واليا الثانوية وجامعة توكرا ومن المقرر استئناف العمل في 24 يناير، ولكن مازال الخوف يخيم على الوضع والتوجز الشديد من استئناف الدراسة خوفاً من نشوب مشاجرة محتملة وقد اتخذ مسؤولوا المؤسسة السالفة الذكر بالاتفاق المتبادل مع الوزارة المكلفة بالتعليم، تدابير لتجنب المشاحنات المحتملة نريد تحريك بوابة المدخل الرئيسية إلى الغرب ورفع الجدار. وبهذه الطريقة حتى لو حدث شيء لهذا الجانب وليس للقطران مع الطلاب”، أشارت مديرة المدرسة الثانوية العلمية بيكبا دبغاروا. هذا الوضع ليس الأول في مدرسة واليا الثانوية وخاصة على الطريق المار أمام المؤسسة بل تكرر ذلك لعدة مرات وفي 15 فبراير 2021 أيضاً تظاهرت مجموعة من الناس أمام المدرسة ودخلت الشرطة مقر المؤسسة واعتقلت الطلاب. دفع هذا الإضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام. في عام 2018 ، أفادت تقارير أن وزارة التربية الوطنية زادت رسوم تقديم الطلبات لمرشحي البكالوريا زيادة لم يكن موضع تقدير من قبل طلاب المدرسة الثانوية المذكورة أدى أيضاً إلى إضراب.