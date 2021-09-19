تشاد: 160 من طلاب أكاديمية الشرطة دفعة 2019، ينتظرون تسجيلهم رسمياً

أنجمينا: (Tchadinfos)

استياء آخر بين طلاب أكاديمية الشرطة دفعة 2019. وهم من الطلاب الممتحنين في عام 2016 ، وعددهم 160 طالبًا تم تدريبهم في عام 2019 لم يتلقوا تسجيلهم رسمياً حتى الأن.

بموجب المرسوم رقم 1041 / PR / MDPCDNSACVG / DGPN / 2019 و 1043 / PR / MDPCDNSACVG / DGPN / 2019 ، تم تفويض مديرية الشرطة الوطنية لتجنيد طلاب أكاديمية الشرطة على أساس استثنائي. وقد تم تدريب 538 من طلاب الشرطة بهذه الطريقة. من بينهم 376 قد حصلوا على تسجيلهم رسمياً. توفي اثنان منهم و 10 في الوقت الحالي في إعادة التشكيل والباقون 160 في المنزل ، ولم يتلقوا تسجيلهم.

وقال أحد المتدربين سابقاً: “كنا 538 طالبًا متدربًا ، 200 منهم من المتمردين الذين قاموا بالتسليم منذ عام 2019 ، و 138 طالبًا من وزير الأمن السابق ، و 200 طالب متبقٍ من جميع المناطق التشادية”.

“يوجد بيننا من تركوا دراستهم ليأتوا من أجل متابعة التدريب. وهناك آخرون ممن تخلوا عن أنشطتهم لخدمة بلدهم. واليوم نحن في المنزل منذ ما يقرب من عامين لا نفعل شيئًا، في انتظار تسجيلنا. نحن ببساطة نطلب تسجيلنا من أجل خدمة وطننا. وأضاف أيضاً، أن المدير الحالي للشرطة الوطنية على دراية تامة بقضيتنا.

ويقول طلاب الشرطة إنهم لم يتلقوا أي معلومات تشرح سبب حذفهم من القائمة. ووجهوا عدة طلبات إلى وزير الأمن العام والمدير العام للشرطة، ولكن لم يجدوا رداً حتى الأن، “يخبروننا بكلمات مثل: سوف نتصل بك”، بحسب أحد الطلاب المحذوفة أسمائهم.

وأضاف موضحاً، أنه في المديرية العامة للشرطة لم يكن أحد على استعداد لإبلاغنا عن هذا الملف العالق منذ عامين.

تقرير: محمد كبرو حسين