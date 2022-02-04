تشاد: 103 حزباً سياسياً، ينشؤون إطار عمل تشاوري جديد

تواترت الإئتلافات السياسية في ظل الفترة الإنتقالية بشأن تكوين اجسام سياسية موحدة تعمل بشكلٍ مشترك للتحضير لخوض غمار المشاركة في “الحوار الوطني الشامل” والتحضير للإنتخابات التي تتمخض تقويماتها عن المؤتمر الوطني الشامل، عكفت مجموعة كبيرة من الأحزاب السياسية للتعامل مع الفترة الحالية والتجهيز لخوض السباق الرئاسي القادم مبكرا.

بدأ 103 حزباً سياسياً يوم الخميس 03 فبراير 2022، إطلاق إطار التشاور للأحزاب السياسية. وكان ذلك خلال احتفال أقيم بالقصر 15 من يناير شهد حضور رؤساء وأمناء عامون للأحزاب السياسية الموقعة.

يجمع إطار العمل التشاوري الأحزاب السياسية من 10 مجموعات من الأحزاب السياسية (البديل 21 اليسار الراديكالي ، فوز تحالف اليمين الراديكالي، الخضر والديمقراطيين الاجتماعيين من أجل التغيير.

والهدف من ذلك هو تعزيز وتسهيل المشاورات بين الأحزاب السياسية من جميع الجوانب وتفضيل التوافق حول القضايا العامة والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ضمان التمثيل والمشاركة الفعالة للأحزاب السياسية في “الحوار الوطني الشامل”، والدفاع عن المصالح والامتيازات السياسية للأحزاب ولضمان تنفيذ القرارات والتوصيات الناتجة عن الحوار من أجل المصلحة الوطنية، ويمكن للإطار التشاور مع الجهات الفاعلة غير السياسية من الداخل والخارج.

كما طالب رؤساء الأحزاب السياسية من الحكومة بتحسين الظروف المعيشية للنساء والشباب لأن هاتين الفئتين من السكان تعانيان من مشاكل البطالة.

ويهدف هذا الإطار، وفقًا للدكتور “بابا أحمد بابا” منسق إطار التشاور للأحزاب السياسية إلى أن يكون مساحة يمكن للأحزاب السياسية من خلالها التشاور والمناقشة والتبادل بشأن القضايا المهمة للأمة.