تشاد: “يحي ديلو” يقدم تقريراً حول جولته في الجنوب التشادي

أنجمينا: (Tchadinfos)

سياسة – استضاف “يحي ديلو جيرو” ، رئيس تحالف الجبهة الجديدة من أجل التغيير (تحالف FNC) ، مؤتمرا صحفياً يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021، حول جولته التي قام بها في الجنوب التشادي.

كان الغرض من الجولة تنشيط الهيئات الشعبية وتوعية النشطاء والمتعاطفين مع عملية الحوار الوطني الجارية.

و يؤكد رئيس تحالف الجبهة الجديدة من أجل التغيير (FNC) “يحي ديلو جيرو” أن هذه الجولة السياسية، والتي تمت في الفترة من 30 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2021 ، قادها بنفسه، وبرفقة وفد قوي من المكتب التنفيذي الوطني.

وذكر أيضاً، أن في جميع المناطق استقبل الوفد بأغلبية حاشدة وحفاوة من قبل النشطاء، وركز الوفد رسالته على الحوار الجاري. وأن “المجلس العسكري الحاكم يكرر نفس الأساليب التي كان يستخدمها نظام الرئيس الراحل السابق. ونريد أن نخلق تحويلاً من خلال السعي لتوفير الوقت والإيمان بالحوار الذي تم بالفعل ووضع شروطه الأساسية لتنظيمه في الوضع السيئ الحالي”.

وخلال جولتهم ، قال إنه رأى “الكثير من الأدلة على سوء نية المجلس العسكري. لقد نصب مسئولي الوحدات الإدارية اللامركزية المكتسبة لقضيتها والذين سعوا بكل الوسائل لإفشال مهمتنا. من حيث المبدأ والقانون، ويجب أيضاً على الحكام ، وحكام الولايات ، ونواب المحافظين، ورؤساء البلديات إظهار الحياد الصارم في الأنشطة السياسية ويجب ألا يندمجوا في هذه الدائرة.

يعتزم رئيس تحالف الجبهة الجديدة من أجل التغيير مواصلة جولته في الأيام المقبلة إلى جميع أنحاء البلاد.

تقرير: محمد كبرو حسين