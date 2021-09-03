vendredi 3 septembre 2021
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تشاد: “وكت تما” تعلن عن تأجيل المظاهرة السلمية المقرر إنعقادها في 4 من سبتمبر الجاري

Mahamat Kabaro
édité le:

أنجمينا: (Tchadinfos)

أجلت حركة “وكت تما” مسيرتها السلمية المقررة في 4 سبتمبر إلى يوم 11 سبتمبر. وأوضحت خلال جمعيتها العامة التي عقدت في 2 سبتمبر ، أنها أجلت المسيرة السلمية لأسباب تتعلق بالسلامة.

ولن تنطلق مسيرة حركة “وكت تما” للمواطنين المقرر لها في 4 سبتمبر. وقد عقد أعضاء الحركة الاحتجاجية اليوم جمعية عمومية. اجتماع عقد بعد البيان الصحفي الحكومي بتعليق جميع تصاريح التظاهر لأسباب تتعلق بإنعقاد الدورة الثانية لإمتحانات البكالوريا.

على جدول الأعمال: مراجعة الاتصال الحكومي وتحديد موعد للمسيرة. وبعد مناقشات ، اختار أعضاء الحركة المذكورة تأجيل المسيرة، وفقا لأحد القادة الدكتور “سيتاك يومباتينان بني”، يوضح أن التأجيل يقع تحت إطار السلامة الأمنية “لأشقائنا الصغار”.

وأضاف أيضاً: وافق المجلس على تنظيم مسيرة يوم 11 سبتمبر. هذه المرة ، سنقوم بمسيرة دون إذن من الحكومة أو أي شخص آخر.

أما بخصوص انسحاب نقابة المعلمين التشاديين ، أوضح سيتاك يومباتينان أن هذا تلاعب من قبل المجلس العسكري الانتقالي.

تقرير: محمد كبرو حسين

Mahamat Kabaro

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