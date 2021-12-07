تشاد: وقود “الديزل”، يواصل الإنقطاع في يومه الثالث بالعاصمة أنجمينا

(Tchadinfos) :أنجمينا

إنقطاع الوقود من نوع “الديزل” يواصل الإنقطاع في يومه الثالث، وأثناء نزولنا لأخذ رأي المواطنين في الشارع، وبصفتنا كـ”فريق غرفة التحرير بـ تشاد إنفو”، يحدثنا أحد سائقي حافلات النقل:

بأن منذ مساء يوم الجمعة، لقد عانينا كثيراً بسبب هذا الإنقطاع، لأن جميع حافلاتنا تستخدم هذا النوع من الوقود لقلة نسبة إستهلاكه.

وفي الجانب الأخر، لاننسى مالكي “عربات نقل الخضروات” من المزارع إلى العاصمة، وأثناء تواصلنا مع أحد مسؤولي نقابة هذا النوع من العربات، يفيدنا بأن إنقطاع “الديزل” إذا استمر لعدة أيام أخرى من الممكن أن يتسبب في إرتفاع أسعار المأكولات والمعيشة بصفة عامة، وأيضاً إرتفاع أسعار النقل.

وبحسب بعض المصادر، هنالك بعض التجار ممن لديهم مخزون من “الديزل” لقد تعمدوا في إرتفاع أسعاره، ولكن إلى الأن لايوجد أي تصريحات من قبل الحكومة او أي جهة مسؤولة.

تقرير: محمد كبرو حسين