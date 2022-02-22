تشاد: وفد وزاري رفيع المستوى يصل إلى حاضرة إقليم دار وداي

(Tchadinfos) :أنجمينا

وصل صباح اليوم الثلاثاء 22 فبراير، عدد 4 من وزراء الحكومة الإنتقالية إلى مدينة “أبشة” حاضرة إقليم دار وداي.

ويضم الوفد الوزاري، كل من وزير الداخلية محمد بشير شريف دوسة، وزير التخطيط عيسى دوبرانغ، وأمين الدولة لدى وزارة الصحة، جدي علي سوقودي، وزيرة المرأة أمينة بريسكيل لونغو، ووزيرة الزراعة كاموغي ديني ياسوم .

وكان في استقبال وزراء الحكومة الإنتقالية، حاكم إقليم “دار وداي” الجنرال أحمد داري بازين، وعمدة بلدية أبشة وجمع من قادة المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية العاملة بالولاية، وبالإضافة إلى السلطات الإدارية والعسكرية في المنطقة.

ومن المحتمل أن يعقد الوفد الوزاري إجتماعاً مع مختلف مسؤولي الولاية صباح هذا اليوم لمناقشة القضايا التي قدموا لمناقشتها، وهذا قبل التحرك لتنفيذ خطط العمل الموكل إليهم تنفيذها بالولاية.

مراسلنا من “دار وداي”: إبراهيم حسن مهاجر