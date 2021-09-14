mardi 14 septembre 2021
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تشاد: وفد الصحة في إقليم “تانجيلي” يستعرض أنشطته

Mahamat Kabaro
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أنجمينا: (Tchadinfos)

افتتاح جلسة اللجنة التوجيهية لوفد الصحة الإقليمي في تانجيلي اليوم الثلاثاء الموافق 14 سبتمبر 2021 في لاي.

وقد تسمح هذه الاجتماعات التي تستغرق ثلاثة أيام لـ اللجنة التوجيهية للوفد الصحي الإقليمي في تانجيلي بقياس مستوى تحقيق النتائج المخطط لها، وتحديد المعوقات والمشكلات من أجل اقتراح حلول مناسبة لها.

خلال كلمته بهذه المناسبة ، أشار مندوب الصحة الإقليمي في تانجيلي “عليو باتريك”، إلى أن السياسة الصحية لرئيس المجلس العسكري الإنتقالي “محمد إدريس ديبي إتنو”، تؤدي إلى خطة تنمية صحية على المستوى المركزي، في غضون ثلاث سنوات. وخطة على مستوى الأقاليم وخطة عمل سنوية في المناطق الصحية في تشاد.

وفي بداية العمل ، قال محافظ إقليم تانجيلي ، “دودلنجار ميايو” ، إن تشاد تواجه أزمات عديدة ، أبرزها: الأزمة الاقتصادية والأمنية والصحية الحالية. ولكن ذلك لم يمنع رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، محمد إدريس ديبي إتنو ، من إعطاء الأولوية للقطاع الصحي على أهميته في تنمية البلاد.

يحث “دودلنجار ميايو” المشاركين على إجراء تحليل جيد والمساهمة بطريقة تشاركية من أجل التوصل إلى حلول مناسبة من شأنها يمكن تحسين المؤشرات الصحية.

تقرير: محمد كبرو حسين

Mahamat Kabaro
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