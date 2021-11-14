تشاد: وفاة “وزير المالية” السابق، يوسف رمضان

(Tchadinfos) :أنجمينا

يوسف رمضان ولد عام 1948، حامل لشهادة الليسانس في تخصص الكيمياء-الفيزيائية.

شغل الراحل يوسف رمضان العديد من المناصب في الحكومات السابقة منها، كان مديراً لإحدى المؤسسات بمدينة أتيا حاضرة إقليم “البطحاء”. وأيضاً شغل منصب وزيراً للدولة برئاسة الجمهورية في حكومة التعاون عام 1982-1984، وزير الدولة للشؤون المالية عام 1984-1986.

المنسق العام لـ”برنامج الأمم المتحدة للتنمية” عام 1987-1989؛

محافظ مدينة “أم التيمان” حاضرة إقليم سلامات عام 1990-1991؛

مدير “أملاك الدولة” عام 1994-1998؛

“وزير – مستشار خاص برئاسة الجمهورية” عام 1999-2003؛

“المدير المالي” لمنظمة COMIFAC، عام 2003-2008؛

مستشار خاص لرئيس الجمهورية، عام 2009-2013؛

كان الراحل يوسف رمضان، رجل مناضل من مناضلي “الفان FAN” سابقاً، ويشهد له زملائه أنه كان من المناضلين المتشديين من أجل قضايا الوطن، ويشهد له أيضاً زملائه وجيرانه وكل من ربطتهم علاقة عمل أو صداقة بطيبة أخلاقه.

وعليه، فإن فريق التحرير الخاص بـ”تشاد إنفو” ينتهز الفرصة ومن هذا المنبر بتقديم أحر التعازي لأسرته وذويه، وعسى الله أن يلهمهم الصبر والسلوان على فقدانه.

تقرير: محمد كبرو حسين