samedi 4 septembre 2021
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تشاد: وزير الثروة الحيوانية يفتتح سوق “كونجورو” للماشية في إقليم البطحاء.

Mahamat Kabaro
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أنجمينا: (Tchadinfos)

في إطار جولته ، وصل وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني “عبد الرحيم عوض الطيب” والوفد المرافق له ، السبت 4 سبتمبر ، إلى مدينة كونجورو حاضرة إقليم البطحاء. وفي خلال الزيارة قد سلم الوزير رسميا مفاتيح سوق الماشية الى حاكم اقليم البطحاء “جيمتا بن درغون”.

بعد افتتاح سوق أويو للماشية ، الخميس 2 سبتمبر ، باشر وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني عبد الرحيم عوض الطيب ، اليوم السبت 4 سبتمبر 2021 ، تسليم مفاتيح سوق المواشي في منطقة كونجورو.

سيسمح سوق الماشية الحديث هذا ، الذي تم بناؤه بدعم مالي من البنك الدولي ، لبائعي الماشية بإضفاء الطابع المهني على أنشطتهم وقبل كل شيء تحسين الظروف المعيشية لسكان مقاطعة كونجورو الفرعية. وهذه من ثمار جهود الحكومة وشركائها في تحسين الظروف المعيشية لمهنيي الثروة الحيوانية.

يحتوي سوق ماشية كونجورو على نفس مساحة أسواق الماشية الـ 11 الأخرى التي أنشأها PRAPS-Chad (المشروع الإقليمي لدعم الرعي في منطقة الساحل) بدعم مالي من البنك الدولي.
أيضًا ، هذا السوق الحديث له نفس الخصائص التي تم بناؤها في 11 منطقة مختلفة من تشاد.

والي البطحاء الذي سلمه وزير الثروة الحيوانية رسمياً مفاتيح السوق المذكورة أولاً يجب أن نعرف أن سوق الماشية أو الثروة الحيوانية إن صح التعبير، سيكون رافعة لتطوير مدينة كونجورو ، وقبل أن يدعو الجهات المختلفة للاعتناء به هذا هو نفس النداء الذي وجهه وزير الثروة الحيوانية لمربي الماشية وبائعيها.

تقرير: محمد كبرو حسين

Mahamat Kabaro

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