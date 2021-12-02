تشاد والإمارات: علاقات ذات روابط تاريخية متينة على المستويين الرسمي والشعبي

تشاد والإمارات تربطهما علاقات ثنائية متميزة على كافة الأصعدة، حيث شهدت العلاقات الثنائية التشادية الإماراتية تطوراً كبيراً وقفزة نوعية متمثلة في عدة زيارات منها زيارة المشير الراحل “إدريس ديبي إتنو” رحمه الله إلى دولة الإمارات ولقائاته مع صاحب” السمو الشيخ/ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالإضافة إلى حضور الرئيس ديبي الكثير من المؤتمرات التي أقيمت في دولة الإمارات.



أسفرت هذه العلاقة التاريخية المتميزة عن افتتاح سفارة دولة الإمارات لدى جمهورية تشاد في الربع الأخير من العام 2017، وافتتاح سفارة جمهورية تشاد في دولة الإمارات خلال العام 2018، ليكون هذا التمثيل الدبلوماسي تعزيزاً قوياً للعلاقات الثنائية ومداً لجسور الأخوة والتعاون. ومن ذلك الحين تعمل الدولتين الشقيقتين علي تعزيز التعاون علي المستويين الاقتصادي والسياسي وعمدت تشاد منذ عهد المشير الراحل علي المحافظة علي هذه العلاقات والعمل علي متانتها ، ولدي تشاد حوالي

612 مواطنًا تشادياً

يقيمون هناك ، ومنذ ان نشطت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً فى شتي القطاعات الحيوية

منذ ان بدأت تلك العلاقات ارسلت دولة الإمارات عدت بعثات دبلوماسية علي رأسها:-

-سفراء دولة الإمارات المعتمدين لدي البلاد

1- سعادة السفير/ حمد محمد حميد سالم الجنيبي (سفير غير مقيم) 2015

2- سعادة السفير/ محمد علي الشامسي 2017

3-سعادة القائم بالأعمال/ عامر عبدالله المنهالي 2020

3- سعادة السفير/ راشد سعيد الشامسي 2021

ومنذ دخول تشاد في أزمتها الحالية والغياب المفاجئ لمشير تشاد وسقوطته جبهات القتال زارت تشاد عدت وفود رسمية للبلاد ممثلة في الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان ومحمد ديبي واجريت مباحثات رفيعة بين الجانبين ، والسفير التشادي الحالي لدي الإمارات هو السيد زكريا إدريس ديبي إتنو سفير فوق العادة مقيم فى العاصمة الإماراتية أبوظبي

منذ ان فتحت تشاد قنوات الإتصال الدبلوماسي مع الدول الخليجية أصبحت الإمارات من أكثر دول الخليج تفاعلاً مع تشاد في مختلف القضايا الإقليمية والدولية التي تخص تشاد ،

ويتوقع في مطلع يناير القادم زيارات رفيع المستوى بين تَشَاد .والإمارات

المصدر: جرمة ميديا