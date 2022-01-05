تشاد: هنا تجدون أعضاء المفوضية المكلفة بالحوار التمهيدي مع المعارضة السياسية-العسكرية

تم تعيين أعضاء المفوضية المكلفة بالتنظيم الفني والمادي للحوار المسبق مع السياسيين العسكريين ، الشخصيات التالية:
• الرئيس: محمد اللامين برما طريح
• النائب الأول للرئيس: السفيرة مريم محمد نور.
• النائب الثاني للرئيس: د.أحمد جدة
• المقرر العام: عزيز محمد صالح أحمد طبيق
• النائب الأول للمقرر: أبوبكر الصديق شروما
• النائب الثاني للمقرر: دجيمتيباي لابيا.
• النائب الثالث للمقرر: محمد أبكر جوري
• رئيس الشؤون المالية واللوجستية: اللواء إدريس دوكوني أديكر.
• رئيس القسم القانوني والموضوعي: حسين طاهر سوقومي.
• مدير العلاقات العامة والمراسم: أحمد إسحاق ديار.
• رئيس دائرة الأمن: اللواء أحمد كوجري.
نائب رئيس دائرة الأمن: اللواء طاهر يوسف فتى.
أعضاء :
• سفير تشاد في قطر.
• محمد مختار علي.
• المونسنيور كارامبا لهما.
• السيدة آسيا محمد أحمد أبو.
• العقيد منصور عبد الجبار
خبراء
• السيدة أمينة رندوما أتشي
• السيد روتا دينجاماجي كارلوس
• السيد جبرين عليفة.
• السيد أبا علي كايا.
• السيد محمد حمدان ادريس
خلية البروتوكول
• السيد مصطفى عزالدين علي.
• السيد أحمد رمضان قيرسايد.
• السيد إيساخا أبكر.
• السيد محمد صافي أحمد
تم تعيين أعضاء المفوضية المكلفة بالتنظيم الفني والمادي للحوار المسبق مع السياسيين العسكريين ، الشخصيات التالية: