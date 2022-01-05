تشاد: هنا تجدون أعضاء المفوضية المكلفة بالحوار التمهيدي مع المعارضة السياسية-العسكرية

تم تعيين أعضاء المفوضية المكلفة بالتنظيم الفني والمادي للحوار المسبق مع السياسيين العسكريين ، الشخصيات التالية:

• الرئيس: محمد اللامين برما طريح

• النائب الأول للرئيس: السفيرة مريم محمد نور.

• النائب الثاني للرئيس: د.أحمد جدة

• المقرر العام: عزيز محمد صالح أحمد طبيق

• النائب الأول للمقرر: أبوبكر الصديق شروما

• النائب الثاني للمقرر: دجيمتيباي لابيا.

• النائب الثالث للمقرر: محمد أبكر جوري

• رئيس الشؤون المالية واللوجستية: اللواء إدريس دوكوني أديكر.

• رئيس القسم القانوني والموضوعي: حسين طاهر سوقومي.

• مدير العلاقات العامة والمراسم: أحمد إسحاق ديار.

• رئيس دائرة الأمن: اللواء أحمد كوجري.

نائب رئيس دائرة الأمن: اللواء طاهر يوسف فتى.

أعضاء :

• سفير تشاد في قطر.

• محمد مختار علي.

• المونسنيور كارامبا لهما.

• السيدة آسيا محمد أحمد أبو.

• العقيد منصور عبد الجبار

خبراء

• السيدة أمينة رندوما أتشي

• السيد روتا دينجاماجي كارلوس

• السيد جبرين عليفة.

• السيد أبا علي كايا.

• السيد محمد حمدان ادريس

خلية البروتوكول

• السيد مصطفى عزالدين علي.

• السيد أحمد رمضان قيرسايد.

• السيد إيساخا أبكر.

• السيد محمد صافي أحمد