تشاد: هذه هي الحكومة برئاسة “رينيه ترواديك”، والتي كانت قائمة أثناء إعلان الجمهورية

(Tchadinfos) :أنجمينا

في عام 1958، عندما تم إعلان جمهورية تشاد ، كان لهذه المنطقة الواقعة تحت الاستعمار الفرنسي منذ عام 1900 مجلس حكومي يرأسه وكيل “متروبوليس”. وهو الذي قاد أول مجلس حكومي تم تشكيله في 13 مايو 1957 بقيادة “رينيه ترواديك” تشاد إلى أول حكم ذاتي لها.

تم تعيين رئيس إقليم تشاد، “رينيه ترواديك” رئيسًا لمجلس الحكومة. يعاونه تسعة أعضاء يشغلون مناصب نائب الرئيس ووزير الاقتصاد “غابرييل ليسيت” و وزير الزراعة والتجارة “تورا نغابا” و وزير التخطيط والزراعة والتعاون “جان بابتيست” و وزير الداخلية “أندريه فازيل”، وزير الاتصالات والأشغال العامة “فرديناند ساليت”، وزير التعليم العام والتعليم الفني “أبا صديق”، وزير الخدمة العامة “موسى نغارنيم”، وزير المالية “جبريل خيرالله”، وزير الشؤون الاجتماعية “بابا حسن”.

ويأتي أعضاء هذا المجلس الحكومي الأول من أحزاب سياسية مثل PPT / RDA أو UDIT أو UDSR أو AST أو MSA. وستتم مراجعته في 17 يونيو 1957 مع إضافة منصب وزاري للتعليم الفني والشباب والرياضة أوكل إلى “موريس كوماتو”. سيؤدي هذا المجلس الحكومي نفسه إلى إعلان الجمهورية في 28 نوفمبر 1958 ، ولكن بدون حضور “جان بابتيست”، الذي تم فصله من مهامه في 17 مايو 1958 (المرسوم رقم 308 / SCG المؤرخ 17 مايو 1958) باعتباره عضو مجلس الحكومة ووزير التخطيط والفلاحين والتعاون. وتولى وزير المالية “جبريل خيرالله” مهام منصبه.

تقرير: محمد كبرو حسين