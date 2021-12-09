تشاد: هذا ما حدث ليلة البارحة في منزل الوزير السابق “أحمد غزالي أصيل” بالعاصمة أنجمينا

(Tchadinfos) :أنجمينا

يحدثنا أحد الأقارب الذين يسكنون في المنزل، “كنا في المنزل حوالي الساعة 01:00 بعد منتصف ليل، وعددنا 4 أشخاص فقط في داخل المنزل بالإضافة إلى صاحب المنزل الوزير السابق “أحمد غزالي أصيل”، علماً: منزل الوزير كائن بحي “كليمات إيسو” بالدائرة الثانية من العاصمة أنجمينا.

أضاف قائلاً: هاجمونا الأشخاص بـ”إحدى عشر 11 سيارة” وكان الأشخاص المسلحين عددهم يفوق الثلاثون شخصاً، وقد باشروا بإطلاق النار ونحن أيضاً بادلنا معهم الرصاص ولكن كادوا بالتغلب علينا، بينما نحن سارعنا بإخراج الوزير من الباب الخلفي.

يتابع: بعد إخراجنا للوزير من الباب الخلفي، قام المعتدون بمحاولة الدخول إلى المنزل عبر تسلق الجدران، ويبدو أن نجحوا في ذلك، بينما نحن نحاول حماية الأطفال وأسرة الوزير، قام المعتدون بسرقة عدد كبير من أغراض المنزل بالإضافة إلى الأموال والمجوهرات الخاصة بزوجته.

ثم بعد ذلك، قاموا بإشعال النيران في المنزل ولاذوا بالفرار.

قوات الدفاع والأمن، بالإضافة إلى وحدات التدخل السريع التابعة للشرطة الوطنية، هم الأن في الميدان بهدف إجراء بعض التحقيقات، والتحريات جارية للقبض على المجرمين.

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تقرير: محمد كبرو حسين