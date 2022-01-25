تشاد: نقل مركز شرطة “الدائرة الثامنة” بالعاصمة أنجمينا

(Tchadinfos) :أنجمينا

في إطار “الحوار الوطني الشامل” وعودة المعارضين السياسيين-العسكريين إلى أراضي الوطن، وبعد إتخاذ الحكومة لقرارات بـ”إعادة أملاك المعارضين” التي تمت مصادرتها سابقاً.

فقد تم إصدار قرار من قبل الإدارة العامة لـ”الشرطة الوطنية” بنقل “مركز شرطة الدائرة الثامنة” وذلك بسبب عودة ملكية المنزل إلى المعارض السياسي “تيمان ايرديمي”، وهذه المبادرة تُعتبر إثباتاً من “حكومة البلاد” والتي تتمثل في “المجلس العسكري الإنتقالي” في رغبته بعودة جميع أبناء الوطن من المنفى إلى البلاد والمشاركة في طاولة الحوار.

تقرير: محمد كبرو حسين