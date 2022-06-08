تشاد: “نقابة وكلاء البريد والإتصالات”، يدخلون في إضراب لمدة أسبوع

(Tchadinfos) :أنجمينا

تدعو “نقابة وكلاء البريد والاتصالات” (سينابوستيل) ناشطيها إلى إضراب تام لمدة سبعة أيام في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من يوم غد الخميس الموافق 9 يونيو 2022.

:تعددت تظلمات نشطاء نقابة وكلاء البريد والاتصالات

دفع مؤخرات الرواتب للـ6 أشهر السابقة،

إلغاء عملية تسجيل 15 موظف جدد داخل الوكالة،

إيقاف عمليات تمليك مركبات الوكالة،

الإعتراف بـ”نقابة وكلاء البريد والإتصالات” كـ شريك إجتماعي.

في ضوء هذه المطالب، قررت “سينابوستيل” الإضراب عن العمل لمدة أسبوع، إبتداءً من 09 يونيو وإلى 15 يونيو 2022 للمطالبة بأخذها في عين الاعتبار.

تقرير: محمد كبرو حسين