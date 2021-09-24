تشاد: من المتوقع أن يتوجه “محمد إدريس ديبي” يوم غدا السبت إلى الكونغو برازافيل

أنجمينا: (Tchadinfos)

بحسب ماعلمنا من مصادرنا الخاصة برئاسة الجمهورية، من المنتظر أن يقوم الجنرال “محمد إدريس ديبي إتنو” رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، بزيارة عمل تستغرق 48 ساعة إلى برازافيل ، عاصمة جمهورية الكونغو.

يتضمن برنامج عمل الجنرال “محمد إدريس ديبي إتنو” في برازافيل لقاءًا فرديًا مع نظيره الكونغولي، “دينيس ساسو انغيسو”.

وسيقومان بتقييم التعاون بين جمهورية الكونغو وتشاد ، وهما دولتان عضوان في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (CEMAC) ، وسيتبادلان الآراء حول تطور الوضع الاجتماعي والاقتصادي بعد وفاة الرئيس التشادي الأسبق “المشير إدريس ديبي إتنو”.

تقرير: محمد كبرو حسين