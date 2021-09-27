تشاد: مكانة المرأة في الهيئات السياسية والإدارية

أنجمينا: (Tchadinfos)

خلال ثلاثين عاما من الديمقراطية في تشاد، فإن شغل النساء لمناصب المسؤولية بالدولة في تقدم متزايد وملحوظ. حتى لو لم تحقق الدولة بعد التكافؤ بين الجنسين في الهيئات السياسية، وعندما نأتي لمراجعة أو تقييم هذا المجال فإن مشاركة النساء تظهر تطوراً إيجابياً.

مهد ظهور الديمقراطية في ديسمبر 1990 الطريق أمام مطالب النساء. ظهرت العديد من المنظمات النسائية. كما صدقت تشاد على نصوص مهمة تتعلق بحقوق المرأة. حالة أهداف التنمية المستدامة مع أجندة 2030 كرؤية.

وبالتالي ، فإن الدولة ملتزمة بضمان مشاركة المرأة بشكل كامل وفعال في المناصب القيادية على جميع مستويات صنع القرار ، في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة، والوصول إليها على قدم المساواة.

وفيما يتعلق بالانتخابات، بلغت نسبة النائبات في الجمعية الوطنية بالهيئة التشريعية الثانية 5.8٪ (2002-2006 / 2011). وكان هناك تحسن في الهيئة التشريعية الثالثة (2011-2015 / 2021) عندما كانت 14.9٪. حتى الآن ، تشغل النساء 15.3٪ من المقاعد البرلمانية ، ونستطيع أن نقول مع ذلك خطوة إلى الأمام مقارنة بالهيئة التشريعية السابقة التي كانت بالكاد 5٪. وفي ظل النظام الانتقالي الحالي، في المجلس الوطني الانتقالي ، تشغل النساء 33٪ من إجمالي 93 مقعدًا.

في الإدارة المحلية ، هناك 947 عضوًا في المجالس البلدية ، بما في ذلك 144 امرأة ، أو 14٪ من النساء بين عامي 2012 و 2019 بحسب تقرير “شبكة النساء المنتخبات في إفريقيا، شبكة تشاد”.

في الإدارة العامة ، انخفضت نسبة النساء بمعدل 1.5 نقطة سنويًا في المتوسط ​​، من 10.3٪ في عام 2014 إلى 8.1٪ في عام 2019. ومع ذلك ، لا تزال مسألة تمثيل المرأة في المجال السياسي دون حل. الحكومة الانتقالية الجديدة تخصص 9 مراكز من أصل 40 للنساء ، أي بنسبة 22.5٪.

ونتيجة لذلك، وكتحديات يمكننا أن نذكرها من بين أمور أخرى، قابلية تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية ، واعتماد النصوص التشريعية والتنظيمية من قبل النساء، والحد من آثار القيود الاجتماعية والثقافية وتمويل خطة العمل الخمسية من السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين.

ومع ذلك ، هناك فرص ، من بينها وجود “بي إن جي” الجديدة وخطة عملها 2019-2023 ، وخطة العمل من أجل مكافحة زواج الأطفال 2019-2021 ، ومرسوم تطبيق القانون 022 الذي ينشئ التكافؤ في الوظائف الاسمية والاختيارية ، مرسوم تطبيق القانون رقم 006 / PR / 2002 بشأن تعزيز الصحة الإنجابية ، ووجود إذاعة “صوت المرأة” للتوعية بقضايا الجنسين ووجود منظمات المجتمع المدني التي تعمل على تعزيز التنوع الاجتماعي.

تقرير: محمد كبرو حسين