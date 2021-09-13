lundi 13 septembre 2021
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تشاد: مشروع “البطيحة 2” يستقبل المعدات الأساسية لمباشرة العمل

Tchadinfos
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أنجمينا: (Tchadinfos)

وصول أكثر من 20 شاحنة محملة بمعدات مشروع البطيحة”2″إلى مدينة أبشة حاضرة إقليم دار وداي.

وصول الشاحنات المحملة بأنابيب ضخ المياه لمشروع “البطيحة 2” من أجل تزويد سكان أبشة بالمياه الصالحة للشرب، وكان ذلك في مساء يوم أمس الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021.

وإن الشاحنات التي وصلت أغلبيتها محملة بالمعدات المكونة من “أنابيب ضخ مياه عملاقة” ،وبعض المستلزمات التي لم يُكشف عنها حتى الأن.

وبهذا فإن وصول الشاحنات المحملة بالمعدات قد يسهم في تسيير عمل المشروع وفق المدة الزمنية التي تم التخطيط لها، كما يزيد الأمل والثقة لسكان مدينة أبشة في حكومة البلاد التي عزمت على توصيل المياه لسكان المدينة عبر مشروع “البطيحة2” والذي بدوره يخفف العطش عن كاهل المواطن التشادي.

Tchadinfoshttp://tchadinfos.com

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