تشاد: مسلح يقتحم مدرسة “كندل” الثانوية

اقتحم مسلح صباح اليوم الفصول الدراسية لمدرسة ثانوية بحي “كندل”، وكان ذلك صبيحة هذا يوم أمس الجمعة في تمام التاسعة صباحاً وما إن دخل المسلح ضج الطلاب خوفاً من هذا الرجل الغريب الذي اجتاح الفصول بعنفوانية هذا اليوم.

عندما ظهر الرجل “الغريب” في مدرسة كندول الثانوية يوم الجمعة14 يناير ، حوالي الساعة 9 صباحًا. تسبب وجوده في اضطراب الصفوف ، عندما تم إبلاغ المدير بذلك.

حمل الرجل سلاحا ناريا ورفض بشكل قاطع إبداء أسباب وجوده رغم تساؤلات المشرفين والمدير. تطلب الأمر شجاعة مدير المدرسة “ساي اللها أبتا” لإخضاعه وتجريده من سلاحه. كما أنقذه المدير من أيدي الطلاب ليسلمه إلى الشرطة.

وحاليا هو في مركز الشرطة ونواياه لا تزال مجهولة، وفقا لمدير المدرسة وشهدت المدارس منذ شهر نوفمبر الماضي عنفاً منقطع النظير إبان عدم تجاوب الجهات الفاعلة لردع تلك التجاوزات التي ما فتئت تفتق الصفوف التعليمية وتبث العنف والكراهية في المدارس التي هي بالطبع مكان لتلقي التربية والمعرفة وإستبسال الجهل وتنوير العقل