jeudi 2 septembre 2021
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تشاد: مرسوم رئاسي يقضي بتجريد ضباط في الجيش وإنزالهم إلى رتبة جندي من الدرجة الثانية

Mahamat Kabaro
édité le:

بموجب المرسوم رقم 386 / PCMT / PMT / MDPCCDNACVG / 2921 المؤرخ في2 سبتمبر 2021 ، الملازم أول ADAM BORGO ADJINE ID: 20032203 تم إنزاله إلى رتبة جندي من الدرجة الثانية وإزالته من سيطرة القوى العاملة في القوات المسلحة والأمن لخرق جسيم في النظام العسكري.

بموجب المرسوم الثاني رقم 387 / PCMT / PMT / MDPCCDNACVG / 2921 الصادر في 2 سبتمبر 2021 ، تم إنزال الملازم إسماعيل طاهر ID: 20069096 أيضاً إلى رتبة جندي من الدرجة الثانية وإبعاده عن سيطرة أفراد القوات المسلحة و الأمن لبعض الأخطاء الخطيرة للغاية.

تقرير: محمد كبرو حسين

Mahamat Kabaro

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