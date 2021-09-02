تشاد: مرسوم رئاسي يقضي بتجريد ضباط في الجيش وإنزالهم إلى رتبة جندي من الدرجة الثانية

بموجب المرسوم رقم 386 / PCMT / PMT / MDPCCDNACVG / 2921 المؤرخ في2 سبتمبر 2021 ، الملازم أول ADAM BORGO ADJINE ID: 20032203 تم إنزاله إلى رتبة جندي من الدرجة الثانية وإزالته من سيطرة القوى العاملة في القوات المسلحة والأمن لخرق جسيم في النظام العسكري.

بموجب المرسوم الثاني رقم 387 / PCMT / PMT / MDPCCDNACVG / 2921 الصادر في 2 سبتمبر 2021 ، تم إنزال الملازم إسماعيل طاهر ID: 20069096 أيضاً إلى رتبة جندي من الدرجة الثانية وإبعاده عن سيطرة أفراد القوات المسلحة و الأمن لبعض الأخطاء الخطيرة للغاية.

تقرير: محمد كبرو حسين