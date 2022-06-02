تشاد: مدير عام الشرطة الوطنية، يمنح مدة شهرين إضافية لمالكي المركبات ذات الزجاج المظلل

(Tchadinfos) :أنجمينا

من خلال مذكرة دورية، مدد المدير العام للشرطة الوطنية “موسى هارون تيرقو” صلاحية تصاريح مرور المركبات ذات النوافذ المظللة لمدة شهرين.

في أعقاب المرسوم الذي يحظر تداول السيارات ذات النوافذ المظللة، تم إصدار “بطاقات تصريح إعفاء” لبعض الشخصيات التي تعمل في المرافق الحكومية للدولة.

وكانت هذه البطاقات صالحة من 29 مايو 2021 إلى 28 مايو 2022 يُسمح تجديدها. وفي غضون ذلك، يمنح مدير عام الشرطة مهلة شهرين إضافية إبتداءً من 1 يونيو إلى 30 يوليو 2022.

هذه المذكرة المعممة، موجهة لعناية قادة القوة التنفيذية لـ”لجنة الأمن التشكيلية” بمدينة أنجمينا والمدراء الفنيين وكذلك المناديب الإقليميين للشرطة الوطنية.

تقرير: محمد كبرو حسين