تشاد: فيما يلي، المعايير التي تم وضعها لإختيار أعضاء المجلس الوطني الإنتقالي

أنجمينا: (Tchadinfos)

تعمل اللجنة المخصصة المسؤولة عن اختيار المرشحين للمجلس الوطني الانتقالي (CNT) بجهد من أجل تنفيذ الهيئة، ومن هذا التقرير سنوافيكم بالمزيد عن معايير الإختيار.

وسيتألف المجلس الوطني الإنتقالي ، والذي سيلعب دور البرلمان خلال الفترة الإنتقالية الحالية، من اثني عشر (12) مكونًا. وهي كالتالي:

الأحزاب السياسية الممثلة في الجمعية الوطنية للهيئة التشريعية الحالية ؛

الأحزاب السياسية غير الممثلة في الجمعية الوطنية ؛

الشخصيات؛

قوات الدفاع والأمن ؛

منظمات المجتمع المدني؛

السلطات التقليدية العليا ؛

المنظمات الشبابية؛

المنظمات النسائية؛

المجموعات النقابية؛

الأشخاص ذوي الإعاقة؛

الطلبات المهنية؛

الجاليات التشادية في الخارج؛

وقد اجتمعت اللجنة المخصصة بالفعل مع مختلف المكونات ومنحتهم حتى يوم الجمعة 10 سبتمبر 2021 بإرسال قائمة ممثليهم.

فـ من حيث المعايير ، يُطلب من المكونات أن تأخذ في الاعتبار كأولوية التمثيل الجغرافي وكذلك تمثيل ما يصل إلى 30٪ من العنصر النسائي.

ويجب على المرشحين المعينين بالضرورة ضمن المكونات ، استيفاء الشروط التالية على وجه الخصوص:

أن يكون العمر 25 عامًا على الأقل ؛

أن يكون من الجنسية التشادية ؛

أن يكون متمتعاً بكامل قدراته العقلية ؛

أن يكون حسن الخلق ؛

معرفة كيفية القراءة والكتابة باللغة الفرنسية أو العربية وتلبية شروط ملف التعريف المقابل لأحد المكونات ؛

أن يقيمون في الأراضي التشادية ، باستثناء الأعضاء المعينين كجزء من الجاليات التشادية بالخارج ؛

سجل جنائي نظيف.

ولم تشر اللجنة المخصصة إلى عدد المقاعد المخطط لها لكل مكون. وفقًا لمعلوماتنا ، فإنه بعد استلام جميع ملفات الطلب ، سيناقش أعضاء اللجنة المذكورة هذه المسألة. وبعد اتخاذ القرار بشأن أسماء 93 مشاركاً، سيتم إرسال القائمة إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الذي يملك الكلمة الأخيرة وفقًا لميثاق الإنتقال.

تقرير: محمد كبرو حسين