vendredi 10 septembre 2021
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تشاد: عباس محمد أمبدي، في ذمة الله

Mahamat Kabaro
édité le:

أنجمينا: (Tchadinfos)

كان “عباس محمد أمبدي” زعيم لحزب سياسي ومرشح للإنتخابات الرئاسية عام 1996 وقد “حصل على نسبة 1.62٪ من الأصوات” وكان مستشاراً برئاسة الجمهورية. ومعروفاً لدى زملائه وأقاربه بنزاهته واستقامة أخلاقه.

وقد حصل على وسام “فارس النظام الوطني التشادي في عام 2015″ ، و”وسام ضابط النظام الوطني” عام 2005. كما تلقى ثلاث مرات شهادات تكريم من قبل رئيس الجمهورية.

فـ من خلال هذا المنبر، وبإسم فريق التحرير في “تشاد إنفو” ننتهز الفرصة بتقديم أحر التعازي لأسرته وذويه، وأن يلهمهم الصبر والسلوان على فقدانه.

تقرير: محمد كبرو حسين

Mahamat Kabaro

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