تشاد: طلاب “كلية الطب” يعلقون الإضراب لمدة شهر

طلاب كلية العلوم الإنسانية والصحية بجامعة إنجمينا، يقررون إسئناف الدراسة بعد الإضراب الذي قام به الطلاب في 10 من نوفمبر الماضي لمدة شهر في اجتماع عام عقده مكتب الإتحاد لمناقشة الوضع الدراسي ودراسة كافة الجوانب التي من شأنها إستئناف العام الدراسي وقرر الطلاب بعد هذا الإجتماع، العودة إلى قاعات المحاضرات لمدة شهر.

وقرر الطلاب الدخول في إضراب غداة مظاهرات نظمها الطلاب للمطالبة بحقوقهم من خلال الضغط على الحكومة وفي ذات الصدد قرر الطلاب الدخول في إضراب منذ 10 نوفمبر 2021.

وفي السياق ذاته طالب الطلاب الحكومة بدفع مستحقاتهم مما جعل ذلك الطلاب يحتجون من عدم دفع 33 شهرًا من المنحة الدراسية.

بدأت المظاهرات في شهر ديسمبر الماضي وبشأن خفض التصعيد من حدتها قرر الطلاب اليوم السبت 15 يناير. “لقد علقنا للتو الإضراب لمدة شهر في اجتماع عام اليوم” وأخبر عبد الله آدم، المسؤول عن الشؤون الأكاديمية. والسبب، كانت مطالبهم مرضي عنها جزئيا. وقال “عبد الله آدم” المسؤول عن الشؤون الأكاديمية: “لقد قبلنا 33٪ فقط ونحن راضين عن توقعاتنا ولكننا نطلب أيضًا من الحكومة التركيز بشكل أكبر على وضعنا خلال الشهر الأول من أجل حلها”.