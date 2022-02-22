تشاد: طلاب جامعة “آدم بركة” في مسيرة سلمية للمطالبة بإستئناف الدراسة

بعد إيقاف الدارسة في جامعة آدم بركة بسبب الإضراب الذي اعلن في الأيام القليلة الماضية من قبل نقابة الأساتذة والباحثين فى جامعة “آدم بركة” بـ”أبشة” والتي تعتبر من الجامعات التي تحتضن أعداد كبيرة من الطلاب وهي أيضاً من أحد اكبر الجامعات الوطنية بالشرق التشادي، وجائت هذه المسيرة التي أطلقها طلاب الجامعة إحتجاجاً علي إيقاف الدراسة لأسباب تعتبر روتين يومي للجامعات الحكومية ما إن نشبت إحتجاجات للطلاب الا ولها علاقة بأحد امرين إما تأخر المنحة او تأخر علاوات المحاضرين، وفي هذا الإطار ينظم اليوم طلاب “جامعة آدم بركة” في “أبشة” مسيرة اليوم الثلاثاء 22 فبراير 2022 للمطالبة بإستئناف الدراسة.

تضجر الطلاب من الإضرابات المتكررة التي تمنع سير الفصول بشكل متسلس وتعيق التعليم الجامعي بالجامعة، ويقول الطلاب اننا أعتدنا على تدهور الإيقاف المطرب في سير عجلة العملية التعليمية إذا ذلك يعبر الطلاب عن سخطهم جراء ذلك من خلال مسيرة سلمية واحتشد الطلاب فى الطرقات للتعبير عن ضجرهم من هذه الإضرابات المتكررة .

كما عبر أعضاء نقابة الأساتذة والباحثين بالتعليم العالي عن إنطباعهم جراء تلك الإضرابات، بعد إجتماع عقد يوم الاثنين 21 فبراير قررت نقابة الأساتذة والباحثين مواصلة الإضراب مما جعل الامور تزداد تعقيداً.

ووفقًا لنتائج اجتماعهم ، فإن رفع الإضراب مشروط باستيفاء النقاط التالية: الانتهاء من إجرائات منع الأقساط قبل استئناف الفصول الدراسية ومراعاة جميع المتأخرات في ميزانية العام 2022 الجاري، هذه هي المطالب التي رفعت من قبل النقابة.