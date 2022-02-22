تشاد: طلاب ثانوية “الحرية”، ينزلون إلى الشوارع في مظاهرة ضد الإضراب المعلن

(Tchadinfos) :أنجمينا

تظاهر طلاب من مدرسة “الحرية” الثانوية اليوم 22 فبراير،، للتعبير عن غضبهم بعد دعوة “نقابة المعلمين التشادية” لوقف الدراسة لمدة 72 ساعة. ورداً على ذلك فقد قرر الطلاب تعطيل الفصول الدراسية في العديد من المدارس الثانوية الخاصة القريبة، بما في ذلك مجمع “سيو” ومدرسة “فورلامي” الثانوية، ومما تسبب في توتر وعرقلة حركة المرور في محيط شارع الـ”40 مترًا” والسوق.

وانتشرت الشرطة في مكان الحدث مما أدى إلى إضطرارها لاستخدام “الغاز المسيل للدموع” لتفريق تجمعات الطلاب. وإثر ذلك قد تم القبض على العديد من الطلاب.

تقرير: محمد كبرو حسين