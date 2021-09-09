jeudi 9 septembre 2021
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تشاد: طرح سؤال على رئيس الوزراء، يتعلق بالمراجعة المحتملة للميثاق الإنتقالي.

Mahamat Kabaro
édité le:

أنجمينا: (Tchadinfos)

رئيس الوزراء للحكومة الإنتقالية “باهيمي باداكيه البرت” تجنب الإجابة على السؤال الموجه له بخصوص إشتراط منصة “وكت تما” مشاركتها في العملية الإنتقالية من خلال عدة نقاط، لا سيما مراجعة ميثاق الإنتقال، وهل سيتم تلبية هذا الطلب؟.

تجنب رئيس الحكومة ، “باهيمي باداكيه البرت” ، الإجابة على سؤال طرحه عليه أحد زملائنا حول مراجعة محتملة لميثاق الانتقال ، وهو أحد شروط مشاركة بعض الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية، في الحوار الوطني المقرر بين نوفمبر وديسمبر.

بدلا من ذلك ، ركز رئيس الوزراء على الطبيعة “الشاملة” للحوار. “سيكون ببساطة شاملاً. كل الأطراف المعنية تشكل حكومتي ومستعدة للمشاركة في الحوار. وهو يعتقد أن مشاركة أغلبية التشاديين في الحوار اليوم أمر مفروغ منه.

وبحسب قوله ، فإن كل التشاديين يقاتلون من أجل الحوار. ولكن إذا توقف البعض على موقفهم. “إذا وجدت مواطنًا يعتقد أنه غير مهتم بالحوار ، فهل يمكننا إرسال الشرطة لإجباره على المشاركة في الحوار؟.

ويختتم بالقول “إذا كان لديك حزب وجمعية لا تشعر بالراحة في الحوار ، تظل الحكومة منفتحة ، وتتواصل معه حتى ينتهي الحوار”.

تقرير: محمد كبرو حسين

Mahamat Kabaro

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