تشاد: ضابط شرطة سارق

أنجمينا: (Tchadinfos)

تم العثور على السيارة التويوتا للقائد العسكري الذي انتزعت منه بالقوة في السوق المركزي بمدينة أبشة عاصمة إقليم دار وداي ، يوم الاثنين 30 أغسطس، وفي يوم الأربعاء الموافق 1 سبتمبر 2021 ، في كهف بمديرية “دار الفواكي” بإقليم “وادي فيرا” ، ليست بعيدة عن بلتن ، عاصمة الإقليم المذكور.

ومن خلال تتبع أطراف الخيط للجاني قد تم تقديم الجاني المزعوم لهذه السرقة ، وهو ضابط شرطة متمركز في أمزوير كمفوض لأمن الإقليم ، يوم الخميس 2 سبتمبر 2021 في بلتن من قبل محافظ وادي فيرا آدم عبد الرحمن. ويُوكل المفوض السارق على الفور إلى العدالة ليُحاسب على أفعاله.

وقد تم تسليم سيارة التويوتا المسروقة التابعة لقائد كتيبة المديرية العامة للمحميات الاستراتيجية إلى قائد منطقة الدفاع لنقلها إلى أبشة. وفي الواقع ، في يوم الاثنين 30 أغسطس 2021 ، سرق المجرم المزعوم السيارة العسكرية ، في وضح النهار وفي السوق المركزي في أبشة ويختفي في البرية.

وعلى الفور ، تم نشر جهاز أمني مهيب لمساعدة الضحية السرقة ، الذي بدا أنه تعرض للطعن من قبل السلطات العسكرية. وقد تم مباشرة تنبيه مسؤولي قوات الدفاع والأمن في جميع المحافظات المجاورة. ثم تم استدعاء جميع شبكات الأمان.

السارق المزعوم ، بعد محاولته عبور الحدود إلى السودان ، توقف في مكان ما في الأدغال. يَطلب من التجار بيع الوقود له ولكن قد واجهوه بالرفض. وهذا التصرف من التجار إتباعاً لتعليمات قوات الدفاع والأمن للسكان.

وأضاف محافظ وادي فيرا ، مشيداً بدور السكان على بذل المزيد لمساعدة قوات الدفاع والأمن على القيام بعملها بشكل أفضل.

المصدر: Le progrès