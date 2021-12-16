تشاد: صرف رواتب موظفي القطاع العام، مع إستياء عارم من قبل المتقاعدين

في كل عام بمناسبة استقبال رأس السنة يستعد موظفو الخدمة العمومية لإستلام رواتبهم مبكراً نظراً لمراعات ظروف إستثنائية تتعلق باستعداد موظفو القطاع الخاص لاستقبال أعياد “الكريسماس”، وفي هذا العام صرفت رواتب العاملين بشكل مبكر وعدم صرف رواتب المتقاعدين ليس هذا وحسب بل هم لم يستلموا متاخراتهم للربع الثالث من العام 2021

-عزيزي القارئ :هل كان في توقعاتك نزول الرواتب في منتصف الشهر

لم يتوقع العمال صرف رواتبهم لشهر ديسمبر ولكنها صرفت لهم سيتم توزيع الرواتب لمختلف المصارف من أجل إستلامها.

وسترغب الحكومة بلا شك في السماح للسكان بشكل عام وموظفي الخدمة المدنية بشكل خاص بقضاء احتفالات نهاية العام في الأيام القادمة.

يبدو أن هذه أخبار سارة لبعض المسؤولين الذين ليس لديهم الوسائل للاستعداد لهذه الأعياد، بينما بالنسبة للآخرين ، فإن هذه التحويلات المبكرة للرواتب ستعيد المسؤولين عمليًا “إلى الحائط” في بداية العام. 2022. والبعض الآخر يري انها ستجعله يقترض الي حين الشهر القادم . ما هو مؤكد، أن الإجازات تتشكل لتكون جيدة للعاملين في القطاع العام.

في غضون ذلك ، يشعر المتقاعدون في صندوق التقاعد الوطني في تشاد بالغضب لأن العديد منهم لم يتلقوا بعد معاشات الربع الثالث. ومع ذلك ، يجب أن يبدأوا بالفعل في جمع الربع ، مع اقتراب عام 2021 من نهايته.

موظفو الخدمة العمومية لهم استثنائات خصوصاً مع اقتراب أعياد رأس السنة في كثير من دول العالم وحتي الشركات وبحلول العام الجديد تأتي امنيات وتغادر أخرى.