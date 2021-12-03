تشاد: سيدة تقوم بإلقاء المولود الجديد لإبنتها في المرحاض، بـ”قونو-قايا”

(Tchadinfos) :أنجمينا

قامت الجدة بإلقاء الطفل المولود حديثاً في المرحاض هذا الصباح في قونو-قايا حاضرة إقليم “مايوكيبي الشرقي”. وقد تم القبض عليها.

وفقًا للسيدة، كانت ابنتها تفضل إجهاضه، خوفا من رد فعل زوج ابنتها، فـ فضلت إلقاء الطفل في المرحاض. وهذا السبب من الوقائع قامت برفضه والدة المولود. وفقا لها، إنها بالفعل ولادة الطفل ذكر هو تستنكر فعل والدتها وتهدد بمغادرة منزلها.

وبفضل سرعة من حوله، قد تم إنقاذ الطفل ونقله إلى المستشفى. والجدة من جانبها ، في مركز “قونو-قايا” الأمني.

تقرير: محمد كبرو حسين