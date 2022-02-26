تشاد: رئيس المجلس الوطني الإنتقالي، يصل إلى حاضرة إقليم دار وداي

(Tchadinfos) :أنجمينا:

وصل رئيس برلمان الحكومة الإنتقالية “هارون كبادي” برفقة عدد من أعضاء برلمانه وأعضاء الحكومة الإنتقالية وأعيان إقليم دار وداي.

وكان في استقباله بمطار العقيد طيار محمد حسن هنغاتا حاكم إقليم “دار وداي” إبراهيم بن عمر محمد صالح، وجمع من السلطات الإدارية والعسكرية والتقليدية وممثلي الأحزاب السياسية بالولاية.

وتعتبر زيارة رئيس برلمان الحكومة الانتقالية الأولى من نوعها بعد تشكيل الحكومة الإنتقالية .

ويحتمل أن يعقد لقاء مع أعضاء حزب الحركة الوطنية للإنقاذ، وممثلي أُسر ضحايا الأحداث الدامية التي حصلت يومي 24-25 من يناير المنصرم بمدينة “أبشة” حاضرة إقليم “دار وداي” لتقديم العزاء والتباحث معهم حول مجريات القضية ومسائل احلال السلام بالمنطقة.

مراسلنا من “دار وداي”: إبراهيم حسن مهاجر