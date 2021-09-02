تشاد: رئيس المجلس العسكري الإنتقالي يستقبل بعض من المعارضين الذين عادوا إلى الأراضي الوطنية

أنجمينا: (Tchad infos)

بالعودة إلى البلاد الأسبوع الماضي ، استقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي “محمد إدريس ديبي إتنو” بعض من المعارضين السابقين في إتحاد قوى المقاومة (UFR) اليوم الخميس 2 سبتمبر.

وبحسب منشور ⁦نُشِر اليوم في الصفحة الرسمية لرئيس المجلس العسكري الإنتقالي، “وفاءً برغبتنا الواضحة في الانفتاح والوئام والمصالحة ودعوتنا للحوار بما في ذلك جميع مكونات أمتنا ، فقد منحنا للتو فرصة اللقاء مع مجموعة من مواطنينا السياسيين والعسكريين بقيادة السيد “محمد هنو عبد الكريم”، للحظة من التبادل الأخوي الصادق والمباشر “

وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي إنه انتهز الفرصة ليرسل “خالص شكره لجميع أعضاء المجموعة على الاختيار المسؤول والوطني والحكيم الذي اتخذ بشأن عودتهم الطوعية الكاملة إلى البلاد”. وأضاف رئيس المجلس العسكري الإنتقالي على أنه يذكر أيضًا أن “بلادنا عانت كثيرًا من الحروب بين الأشقاء والخلافات الاجتماعية التي جلبت الحداد على العائلات التشادية وأخرت التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدنا العزيز”.

ولهذا قد تمت الدعوة إلى المساهمة في عودة “إخواننا السياسيين العسكريين الذين ما زالوا مترددين ، ليقلبوا صفحة الحرب معًا ونهائيًا ، ويفتحون صفحة جديدة من المصالحة الوطنية لبناء السلام معًا”.

تقرير: محمد كبرو حسين