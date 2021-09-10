تشاد: رئيس المجلس العسكري الإنتقالي، يدعو إلى إحترام سلطة الدولة والعمل الجيد

أنجمينا: (Tchadinfos)

رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الجنرال “محمد إدريس ديبي إتنو” في إقامة خاصة بمدينة “أم جرس” حاضرة إقليم “إنيدي الشرقي، وإلتقى خلال فترة الإقامة بالسلطات المدنية والعسكرية بالإقليم،

وقد رحب الحضور بتشكيل “المجلس العسكري الانتقالي” بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي في أبريل الماضي 2021.

وانتهز رئيس المجلس العسكري الإنتقالي فرصة الإجتماع هذه لشرح مزايا المجلس الذي تولى مهمة الحفاظ على السلام والوحدة في البلاد.

ودعا زعيم المرحلة الانتقالية كل مواطن للعب دوره في حال تهديد سلام ووحدة البلاد.

وأصدر “محمد إدريس ديبي إتنو” تعليمات صارمة للسلطات المحلية بإعطاء الأولوية لإحترام سلطة الدولة والعمل الجيد. وأضاف أيضاً، إن “الحكومة ستتابع جميع مشاريع التنمية الجارية وستدعم الإدارة المفوضة في حدود إمكانياتها من أجل توفير الرفاهية للمواطنين”.

تقرير: محمد كبرو حسين