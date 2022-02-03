تشاد: حركة مواطني تشاد، تعلن سحب شكواها ضد الناشط “أحمد لاري”

(Tchadinfos) :أنجمينا

أعلنت حركة “مواطني تشاد” عبر بيان صحفي اليوم الخميس 03 فبراير 2022، عن سحب شكواها ضد الناشط “أحمد هارون لاري” الموقوف من قبل الشرطة القضائية.

وقدم المنسق الوطني لـ”حركة مواطني تشاد” السيد “كوروم أصيل دقاش” والذي شعر بالهجوم من خلال تصريحات وصفها بأنها تشهيرية أثناء نزهة للناشط “أحمد هارون لاري” مما أدى إلى تقديم شكوى ضده.

وبحسب المنسق، فقد تم سحب الشكوى المقدمة إلى الشرطة القضائية ولكنه يذكر أن الاعتدائات الشخصية والتنديد بالافتراء والتصريحات التشهيرية تخضع للملاحقة الجنائية.

وجاء في البيان أن “الحركة تكرر استعدادها للحوار وتقبل كل الانتقادات وتدين التصريحات المهينة التي تمس بنزاهة أعضائها”.

أحمد هارون لاري ممثل في المجتمع المدني اعتقل حاليًا بسبب قضية يُزعم أنها مرتبطة بنشاطه.

تقرير: محمد كبرو حسين