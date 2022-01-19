تشاد تحصل على منحة مالية من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل

في بيان صحفي اليوم الأربعاء 19يناير، أبلغ وزير الصحة العامة الدكتور “عبدالله صابر فضل” رئيس المجلس الوطني الأعلى لتنسيق الوصول إلى الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، بأن تشاد قد استفادت في 18 يناير من دعم جديد بقيمة 55.058.145 يورو، أي مايعادل حوالي 36 مليار فرنك أفريقي.

قال الوزير “عبد الله صابر” فضل إن هذه المنحة تأتي نتيجة طلبٍ تقدمت به تشاد بهدف تخصيص كيان لمكافحة الأمراض المزمنة مثل “فيروس نقص المناعة البشرية” و”السل” ونظام الصحة للفترة من يناير 2022 إلى ديسمبر 2024. وقال البيان “بأن هذه الأموال التي تم إيداعها ستسمح للحكومة التشادية بمواصلة تقديم العلاج المجاني بمضادات الفيروسات بهدف القضاء على جميع الفيروسات.