تشاد: تحت شعار “قارئ اليوم – قائد الغد”، تختتم حملة إقرأ موسمها السابع

(Tchadinfos) :أنجمينا

في الحدث الأهم من نوعه، حدثٌ يجمع جميع المثقفين باللغة العربية وكذلك جميع أطياف المجتمع الناطقة باللغة العربية، فكرة أنشئها مجموعة من الشباب منذ سبعة أعوام وصل صداها لذلك المنقطع عن المكتبات ودور النشر في أقاليم البلاد، وصل نسيمها للطالب الذي لايزال في عتبات سلالم التعليم، ثم وصل تحفيزها لكاتبي الحروف التي من شأنها تتسبب في تغيير أمة بأكملها، وهاهي الأن “حملة إقرأ” تختتم موسمها السابع.

“حملة إقرأ” بموسمها السابع، هي مبادرة شبابية ثقافية توعوية إنطلقت فكرتها منذ “أبريل 2015 وكانت بمناسبة اليوم العالمي للكتاب الذي تنظمه “منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة”، وجائت الفكرة من بين شباب مثقف واعي يحمل هم ذلك المجتمع الذي يواجه صعوبة في الحصول على نسخة من تلك الكتب العربية التي تجذب القارئ وتنتشر في شتى أنحاء العالم.

صناعة جيل تشادي قارئ، تشجيع المؤلفين التشاديين وتشجيعهم على الإنتاج الفكري والثقافي، وتسهيل حصول المثقف التشادي على الكتاب. بصفة عامة هذه هي بعض الأهداف التي أنشئ من أجلها هذا الحدث السنوي العظيم.

:ولا ننسى القائمين بهذا الموسم من الحملة

-:المنسقية العامة

المنسق العام: عبداللطيف علي حسين

المنسق العام النائب: صالح النور صالح

-:لجنة المعرض

أمين لجنة المعرض: حسني مبارك

النائب الأول: دوحة الرحمن محمد

النائب الثاني: أدم عطية عبدالكريم

النائب الثالث: أبوبكر إسماعيل أصيل

-:اللجنة الثقافية

أمين لجنة الثقافة: د/عائشة أمين عشر

النائب الأول: سيف النصر الماحي

النائب الثاني: أبوبكر عبدالسلام

النائب الثالث: دناعة محمد

-:اللجنة الإعلامية

أمين لجنة الإعلام: علي سليمان

النائب الأول: أدم حسن المكاوي

النائب الثاني: عائشة صالح

النائب الثالث: حسب الكريم سعيد

-:لجنة العلاقات العامة

أمين لجنة العلاقات: جمال يحي مهاجر

النائب الأول: صدام سليمان

النائب الثاني: طارق محمد زكريا

النائب الثالث: د. ذروة عمر

-:لجنة الدعم الفني والإلكتروني

أمين اللجنة: حسين أدم حسين

النائب الأول: مصطفى عبدالله أدم

النائب الثاني: عبدو حسن حبيب

النائب الثالث: سعيد أبوراما

-:اللجنة المالية

أمين اللجنة: عثمان عبدالله

النائب الأول: علي بشر

النائب الثاني: عيسى محمد عبدالله

-:لجنة الترجمة

أمين اللجنة: مصطفى محمد

النائب الأول: عبدالرحمن إدريس

النائب الثاني: عمر حسن جبريل

*للتذكير: لقد إنطلقت فعاليات الحملة من 20 أكتوبر إلى 25 نوفمبر 2021 ثم ختاماً بـ”معرض الكتاب” من 4 إلى 7 ديسمبر 2021 بقاعة “قصر الـ15 يناير”، وجاء ذلك من خلال مؤتمر صحفي بدار الصحافة في العاصمة أنجمينا، وهذا أبرز ما جاء في خطاب المنسق العام للحملة، السيد: عبداللطيف علي حسن

السادة والسيدات أعضاء حملة اقرأ

السادة والسيدات الصحفيين

السادة والسيدات الحضور الكريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهلا بكم في هذا اللقاء العطر الذي نطلق من خلاله فعاليات حملة اقرأ في نسختها السابعة، بعد موسمين غابت فيهما الحملة متأثرة بجائحة كورونا الذي شلّ الحياة في جميع أنحاء العالم، ومع انبثاق فجر الصحة وعودة الحياة الى طبيعتها ها هي حملتكم الثقافية تعود إليكم مجددا وبحُلة مختلفة.

السادة والسيدات

• إن فعاليات حملة اقرأ كانت تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للكتاب الذي يُحتفل به في الثالثِ والعشرين من أبريل في كل عام، غير أنه – ونسبة لعواملَ عدة من بينها اشتداد حر الصيف، وتزامنه مع شهر رمضان المبارك- فإننا في هذا الموسم آثرنا إطلاق الحملة في هذه الفترة، من 20 اكتوبر الى 25 نوفمبر .

حيث تتزامن مع فعاليات شهر الكتاب والقراءة الذي تنظمه وزارة الثقافة، وذلك بغية التفاعل مع هذه التظاهرة الثقافية الوطنية الفريدة التي دأبت الوزارة على انتظامها كل عام.

السادة والسيدات

إن حملة اقرأ مشروع ثقافي توعوي شبابي، يهدف إلى إعلاء شأن الكتاب، وتعزيز قيمة القراءة التي تعد الركيزة الأساسية والخطوة الأولى في نهوض أي مجتمع.

وبشكل خاص فإننا في هذا الموسم السابع من عمر الحملة نعتزم تحقيق الأهداف التالية:

1- الوصول الى مرحلة التأسيس بالحملة عن طريق الوصول الى الشخص القارئ:

في المنزل

في العمل

في البيت

في الكاريفورات في المواصلات

2- زيادة عدد المهتمين بالقراءة ليشمل جميع شرائح المجتمع.

3- مخاطبة الكتاب والرواد التشاديين

4- _ إشراك دور النشر العالمية بالتنسيق مع إدارة الدولة لمساعدة عملية التنقل بإعفاء القيمة الجمركية

5- القيام بتأسيس المكتبات المركزية في الثانويات ودوائر البلديات عبر مركز المناهج والوزارات المعنية.

6- المساهمة في تأسيس وصناعة الجيل القارئ

7- الاهتمام والتعريف بالكتاب التشاديين ومؤلفاتهم وانتاجهم الفكري والمعرفي

كما شملت الحملة في موسمها السابع عدد من الولايات التتشادية كأماكن لتنفيذ اهدافها ورؤيتها للمجتمع وهي منفتحة في أهدافها وبرامجها على الجميع حيث شملت أماكن التنفيذ هذا العام

أنجمينا

1- ولاية شاري باقرمي

2- ولاية البطحاء

3- ولاية كانم

4- ولاية انيدي شرق

5- ولاية وداي

6- ولاية قيرا

7- ولاية بحر الغزال

8- ولاية وادي فيرا

9- ولاية السلامات

10- ولاية لوغون الغربي

11- ولاية حجر لميس



وعليه فإنه يهمنا في هذا الصدد أن نُنْهِيَ إليكم الآتي:

إن فعاليات حملة اقرأ في هذا الموسم تبدأ من ٢٠ أكتوبر وتنتهي ٢٥ نوفمبر المقبل

معرض الكتاب سيقام بمشيئة الله في الفترة ما بين ٢٢ _ ٢٥ نوفمبر

ستكون هناك العديد من المناشط والبرامج الثقافية والعلمية والفكرية

ندعو كل الكتاب والمؤلفين والشعراء والنقاد التشاديين إلى التفاعل مع الحملة بعرض أعمالهم ومناقشتها في منصات الحملة.

ندعو كافة المؤسسات الوطنية من منظمات وجمعيات مدنية ومؤسسات تعليمية إلى الإسهام في إنجاح برامج الحملة بدعمهم المادي والفكري. فلا ترتقي الدول إلا بالأفكار والمبادرات

كما نجدد دعوتنا الى مختلف شرائح المجتمع من تلاميذ وطلاب ومعلمين وأساتذة جامعات وكل محبي القراءة الى المشاركة في كافة المناشط ومن خلال الوسائط الإعلامية التي ستطلقها الحملة في القريب العاجل إن شاء الله .

كما نذكر إخوانَنا الإعلاميين بشتى الوسائلِ بدورهم المهم والحاسم في نقلِ رسالةِ القراءةِ إلى المواطنين أينما كانوا، وتسليطِهم الضوءَ على كل الأنشطةِ التي تقيمُها الحملة.

دمتم ودام الكتاب عزيزا والقراءة هدفا منشودا.

والسلام مسك الختام.

تقرير: محمد كبرو حسين