تشاد: تجمع سياسي جديد، “وطن للجميع”

(Tchadinfos) :أنجمينا

أطلقت سبعة أحزاب سياسية اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021، من خلال مؤتمر صحفي تجمع سياسي يسمى “أمة للجميع”.

إنه تجمع من سبعة أحزاب سياسية معترف به قانونياً اجتمعت في “أمة للجميع”. الهدف هو المساهمة في بناء نظام جديد.

كلمة المنسق العام

الموت المأساوي لمشير تشاد يضع تشاد في منعطف سياسي مهم في تاريخها. في الوقت نفسه ، يريد غالبية التشاديين فتح صفحة جديدة من التاريخ. وبحسب قادة هذا التجمع فإن هذه التحديات والقضايا تشكل تحديا لهم بصفتهم كأحزاب سياسية.

يستند تقارب وجهات النظر داخل نفس المجموعة، وفقًا للبيان الصحفي ، إلى الرغبة في إنشاء إطار للتفكير والتشاور والتعاون من أجل المساهمة بشكل ديمقراطي في الحياة السياسية للبلد.

المنسق العام للتجمع “عبدالسلام شريف”.

المنظمة

في الوقت الحالي، قد تم إنشاء هيئات من أجل قيادة التجمع: جمعية عمومية مكونة من 50 شخصًا وتنسيق مكون من 21 عضوًا.

الأحزاب السياسية الأعضاء

حركة الصحوة الاجتماعية (MRS)

حزب السلام للوطن (PAP)

حزب الخضر للتنمية (PVPD)

الحزب الجمهوري الوطني (PNR)

الحزب الشعبي للعدالة والمساواة (PPJE)

اتحاد القوميين من أجل التغيير (UNC)

الاتحاد القومي من أجل التغيير في تشاف (UNCT)

تقرير: محمد كبرو من حسين