تشاد: ما يقارب الـ300 شخص من السياسيين-العسكريين يشملهم قرار العفو العام

(Tchadinfos) :أنجمينا

انعقد اليوم الاثنين الموافق 29 نوفمبر، مجلس الوزراء الاستثنائي. مجلس قرر منح العفو لما يقرب من 300 سياسي-عسكري للسماح لهم بالمشاركة في الحوار الوطني الشامل.

منذ سبعة (7) أشهر، مرت تشاد بمرحلة انتقالية. بعد وفاة الرئيس “إدريس ديبي إتنو” في أبريل الماضي، وتولى نجله الجنرال “محمد إدريس ديبي إتنو” زمام القيادة في الفترة الانتقالية. وبعد تردد والعديد من المشاورات، قرر رئيس الدولة أخيرًا ، خلال خطابه بمناسبة ذكرى استقلال تشاد، التواصل مع السياسيين-العسكريين ، حتى يتمكنوا من المشاركة في الحوار الوطني الشامل، والذي هو في قيد الإعداد له.

من هذا المنطلق، أنشأ “رئيس المجلس العسكري الإنتقالي” لجنة خاصة مسؤولة عن التحدث مع السياسيين-العسكريين ، برئاسة الرئيس السابق “قوكوني وداي”. وقد تم تنظيم العديد من الاجتماعات في فرنسا وقطر ومصر على وجه الخصوص. وفي نهاية هذه الاجتماعات، أعطت حوالي عشرين مجموعة سياسية-عسكرية موافقتها من حيث المبدأ على المشاركة في “الحوار الوطني الشامل، مع وضع الشروط.

ومن ضمن هذه الشروط هو العفو العام عن العسكريين-السياسيين. لذلك قرر مجلس الوزراء اليوم الاثنين 29 نوفمبر 2021 منح هذا العفو. وهكذا، تم اعتماد مشروعي قانون. الأول ، ويتعلق بـ 39 شخصا، ويتعلق “بالمخالفات ضد سلامة الدولة وجرائم الرأي”. والثاني يتعلق بوقائع “أعمال الإرهاب والتواطؤ والتجنيد للقصر الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في القوات المسلحة”. يتأثر 257 شخصًا بهذه المادة الثانية.

تقرير: محمد كبرو حسين