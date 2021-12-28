تشاد: “بورنو بورنو”، نوع جديد من الملابس إنخرط ورائه العديد من النساء

(Tchadinfos) :أنجمينا

منذ بعض الوقت، ترسخت ممارسة جديدة في أنجمينا. يتعلق الأمر بحضور الإحتفالات وبالأخص مناسبات الزواج، في نهاية كل أسبوع مع مايسمى بالـ”بورنو بورنو” وهو جلباب نسائي كبير جديد من نوعه وهذا توجه لا يخلوا من عواقب على الأسر.

يظهر هذا التوجه الجديد بين النساء في تشاد. في نهاية كل أسبوع، نراه بكثرة في مراسم الزفاف ومناسبات عقد القران أو ولائم الطعام الأسرية. وبحسب مايتضح الأن، أن هذا مبدأ أو موضة جديدة يجب عليهم اتباعها: ارتداء جلباب كبير جديد يسمى بـ”بورنو بورنو”.

لقد كانت ممارسة شائعة مؤخرًا، لكنها ليست كذلك اليوم. حاجي مريم هي واحدة من النساء اللواتي لا يترددن في شراء هذا النوع من الملابس في كل حفل. وفقًا لها، “إذا لم تشتري امرأة أو فتاة هذا الجلباب في حفل ما، فسيعتقد الناس أنها ليست جذابة”.

4000 فرنك أفريقي، هو المبلغ الذي يجب دفعه للحصول على هذا الزي. ومن خلاله يحقق التجار أرباحا جيدة من نوعها في نهاية كل أسبوع.

وبحسب التاجر الذي التقينا به في “سوق الغلال” لم يخفي مدى الرضا الذي يمنحه لهذا النوع من الملابس، ويؤكد لنا أنه في الأيام العادية، يقوم ببيع ما بين ثلاثين وأربعين “بورنو بورنو”. بينما في نهاية الأسبوع يمكنني بيع أكثر من مائة.

بينما تنجذب النساء بشكل متزايد إلى هذا الاتجاه، وفي المقابل يرى الأزواج أنه مضيعة لا ينبغي الإنخراط إليها.