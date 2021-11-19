vendredi 19 novembre 2021
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تشاد: بعد 18 عاماً في المنفى “البدر أصيل أحمد أغبش” يعود إلى أرض الوطن

Mahamat Kabaro
édité le:

(Tchadinfos) :أنجمينا

عودة “البدر أصيل أحمد أغبش” مناضل حزب “المجلس الديمقراطي الثوري التشادي” من دولة فرنسا، بعد 18 سنة من المعارضة في المنفى.
كان البدر أصيل أحمد أغبش، “المستشار الثقافي لدى سفارة جمهورية تشاد بفرنسا – باريس”، وشغل أيضاً منصب الممثل الإقليمي لدى “منظمة الفرنكفونية” عام 2003.

وبهذه العودة، يعتبر هذا إنجاز ٱخر يُحتسب لدى رصيد مجهودات “اللجنة الفنية الخاصة المعنية بمشاركة السياسيين-العسكريين في الحوار الوطني الشامل”، وكان الحضور من أجل إستقباله بقيادة مسؤول الإتصالات باللجنة السيد “الأمين برمة طريح” والذي له الدور في عودة الكثير من المعارضين وقبول مشاركتهم في الحوار الوطني الشامل.


تقرير: محمد كبرو حسين

Mahamat Kabaro
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