تشاد: بعد سنين في المنفى، عودة رجل الأعمال “تيكور مختار مهدي” إلى أرض الوطن

أنجمينا: (Tchadinfos)

بعد عدة سنوات من المنفى ، عاد “تيكور مختار مهدي” إلى الأراضي الوطنية يوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021.

يقول “تيكور مختار مهدي” إنه يستجيب لنداء أعلى السلطات في البلاد ، داعياً جميع أبناء تشاد في الخارج للعودة والمساهمة في زخم التنمية الذي بدأته البلاد. وكان في استقباله بمطار حسن جاموس الدولي “مسؤول الاتصالات” باللجنة الفنية الخاصة استعدادا لمشاركة السياسيين العسكريين في الحوار الوطني الشامل، “الأمين برمه طريح”.

في الساعة 5:57 مساءً ، هبطت الطائرة التي تقل رجل الأعمال على مدرج مطار حسن جاموس في أنجمينا حيث تجمع الأصدقاء والأقارب لاستقبال هذا الابن من تشاد، الذي يعود إلى المنزل دون قيد أو شرط.

يكافح تيكور مختار مهدي ، مبتسمًا متأثرًا بشكل واضح بالحماس الذي أحاط بعودته لكبح دموعه. ويمكن رؤية فرحة لم شمله مع عائلته على وجهه.

أضاف موضحاً، “أنا سعيد جدًا بالعودة إلى البلاد والعثور على كل هؤلاء الأشخاص”، و”لقد طمأنني النداء الذي وجهته أعلى السلطات في البلاد إلى العودة دون قيد أو شرط”.

وأكد مسؤول الاتصال باللجنة الفنية الخاصة للإعداد لمشاركة السياسيين العسكريين في الحوار الوطني الشامل “الأمين برمه طريح” ، أن عودة رجل الأعمال هذا جزء من عملية واسعة أطلقتها اللجنة لإعادة جميع أبناء تشاد الذين هم خارج البلاد لأي سبب من الأسباب. وجدد دعوة رئيس المجلس العسكري الانتقالي لدعوة بنات وأبناء تشاد للعودة إلى بلادهم دون قيد أو شرط.

تقرير: محمد كبرو حسين