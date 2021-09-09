تشاد: باهيمي، يؤكد أن الإجرائات الـ16 التي تم إتخاذها في 2016 كانت في مصلحة البلاد

أنجمينا: (Tchadinfos)

على الرغم من إخطارات الإضراب التي أصدرها المعلمون العموميون ، يقول رئيس الوزراء الانتقالي باهيمي باداكي ألبرت إنه مستعد “لإعادة” اتخاذ تدابير تقشفية إذا كان السياق الاقتصادي غير جيد. ومع ذلك ، فإنه لا يغلق باب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين. وقد صرح بذلك اليوم الخميس 9 سبتمبر، من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر المكتب الوطني للإعلام المرئي والمسموع (ONAMA).

ومن المتوقع أن يعود الطلاب التشاديون إلى الدراسة في الأول من أكتوبر القادم. وفي نفس الصياغ، قبل أسابيع قليلة من استئناف العمل ، هدد المعلمون بالإضراب عن العمل. ويأتي هذا في إطار المطالبة من بين أمور أخرى ، بدفع تكاليف النقل ، وإلغاء تجميد الآثار المالية للتقدم وإعادة التصنيف. وهذا من الإجراءات التي اتخذتها حكومة باهيمي باداكيه ألبرت في عام 2016.

كما يصر رئيس الحكومة الإنتقالية، وقبل الرد على مخاوف المعلمين، تحدث رئيس الوزراء الانتقالي “باهيمي باداكيه ألبرت” عن الأسباب التي دفعت الحكومة التشادية إلى إتخاذ الإجرائات الستة عشر. وقال رئيس الوزراء “لولا هذه الإجراءات يا رفاقي ، لما كنا هنا اليوم”. “أخبركم الٱن وسأقولها مرة أخرى ، إذا كان لا بد من تكرارها ، فسأفعلها مرة أخرى. إذا كنا هنا اليوم ، كأمة ، فذلك بفضل إجراءات التعافي الشجاعة التي قادنا إلى اتخاذها في عام 2016 “.

وأضاف باهيمي ، مدركًا أن الحكومة وشركائها الاجتماعيين أجروا حوارًا بنّاءً ، وأن كلاهما يدرك خطورة الوضع الحالي الذي يواجه البلاد. وعلى هذا النحو ، فهو يريد أن يكون الجميع قادرين على بذل القليل من الجهد من أجل أن “يتم هذا الإنتقال بأكبر قدر ممكن من السلام لصالح أمتنا التشادية”.

بالإضافة إلى ذلك ، أعلن رئيس الوزراء باهيمي باداكيه ألبرت أنه في الأيام التالية ، ستستأنف الحكومة وشركاؤها الاجتماعيون اجتماعاتهم لبحث مطالب بعضهم البعض.

ما يمكن للحكومة حله على الفور ، ستحل. وقال “ما يجب تأجيله سنقول وجها لوجه مع شركائنا حتى نجد حلول مشتركة تصب في مصلحة بلادنا”.

تقرير: محمد كبرو حسين