تشاد: المفتشية التربوية لـ”الدائرة الثامنة” تباشر أنشطة اليوم الأخير للدورة التربوية

(Tchadinfos) :أنجمينا

بدء أنشطة اليوم الأخير للدورة التربوية التي تنظمها المفتشية التربوية للدائرة الثامنة بالعاصمة أنجمينا، لصالح معلمي ومعلمات اثنتي عشرة مؤسسة تعليمية عربية حول العاصمة في داخل مباني القسم الثانوي بمركز ” وارا ” التعليمي .

حيث بدأ المشرفون التربويون المحاضرة الأولى التي تندرج تحت عنوان : إدارة الفصل

ثم المحاضرة الأخيرة التي تندرج تحت عنوان: التقويم

وبهذا اليوم يعتبر هو اليوم الأخير لهذه الدورة وسيتم إختتامها ويكتفي جميع الحضور بما حصلوا عليه من معلومات وفوائد، ولكن سيكون دورات قادمة إن سمحت الظروف للمنظمين.

تقرير: محمد كبرو حسين