lundi 20 septembre 2021
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تشاد: المحكمة تقضي بإلغاء قرار مدير المدرسة الوطنية للإدارة لإجراء المسابقة للدارسين بالفرنسية

Mahamat Kabaro
édité le:

أنجمينا: (Tchadinfos)

قضت الغرفة الإدارية بالمحكمة الابتدائية لمدينة أنجمينا، بإلغاء قرار مدير المدرسة الوطنية للإدارة لإجراء مسابقة الالتحاق بالمدرسة للدارسين بالفرنسية، وتعليق امتحانات مسابقة الالتحاق بالمدرسة الذي يتوقع إجراؤه غداً الثلاثاء، بعد تأجيل صدور الحكم للمرة الثانية في الدعوى القضائية التي رفعها الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية في تشاد، أمام الغرفة الإدارية للطعن في مشروعية القرار الذي اتخذته إدارة المدرسة بمنع الدارسين بالعربية للالتحاق في المدرسة المذكورة.

وقد بتت المحكمة الإدارية اليوم الاثنين، بعليق مسابقة الالتحاق، بعد أن احتجت إدارة المدرسة بنقص الميزانية التي لاتسمح بمشاركة الدارسين بالعربية، في حين أصر محامي الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية في تشاد، بمشاركة الدارسين بالعربية كمواطنين يدفعون الضريبة التي منها تُنظم المسابقة وتُدار بها المدرسة في تسييرها.

وجاء البت اليوم بحضور رئيس الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية في تشاد، الدكتور حسب الله مهدي فضله، وأمين القطاع القانوني بالاتحاد بشارة أبكر جاموس ونائبه علي نهار زين، وحشد كبير من الناشطين في العمل الثقافي والاجتماعي.

المصدر: شاري إنفو

Mahamat Kabaro
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