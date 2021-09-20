lundi 20 septembre 2021
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تشاد: المحكمة الإستثنائية بالعاصمة أنجمينا تقرر تعليق إمتحانات “المدرسة الوطنية للإدارة”

Mahamat Kabaro
édité le:

أنجمينا: (Tchadinfos)

كاد امتحان القبول بالمدرسة الوطنية للإدارة المقرر إنعقاده يوم غد الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 أن يتم. ولكن في المقابل قررت المحكمة الابتدائية في أنجمينا اليوم الإثنين تعليقه قبل اتخاذ أي قرار مخالف بعد فترة وجيزة.

اتخذ الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية (UGISLAT) إجرائات قانونية لطلب تعليق إمتحانات القبول بـ”المدرسة الوطنية للإدارة” وذلك بسبب الإستبعاد التام للمتحدثين باللغة العربية من فرصة المشاركة بالإمتحانات.

فمن خلال المداولات الناتجة عن جلسة الاستماع العامة التي عقدت اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021 في “قصر العدالة” في أنجمينا بتعليق ” آثار البيان الصحفي الصادر عن المدير العام لـ”المدرسة الوطنية للإدارة” بتاريخ 17 يونيو 2021 في شروط الوصول إلى امتحان القبول في المدرسة للعام الدراسي 2021-2022 ”.

وعليه، فإن رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى حمدي مصطفى قام على الفور بإلغاء التعليق “بأمر في أسفل الطلب” ، مما سمح بإنعقاد الإمتحانات في موعدها المقرر يوم غد الثلاثاء ، 21 سبتمبر.

تقرير: محمد كبرو حسين

Mahamat Kabaro
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